Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs'e Sahip Çıkacak?"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Müslüman ülkelerin ABD ve İsrail'den korktukları için Filistinlilere baskı yaptığını söyledi. Çavuşoğlu, "Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacak" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler yapmak üzere Hatay'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yayladağı ilçesinde yaptığı açıklamada, "Bugün sahip çıkmamız gereken, milli ve kutsal davalarımız var. Milli davalarımıza milletçe beraber çıkarken, Kudüs gibi kutsal davalarımıza biz olmazsak kimse sahip çıkmaz. Bunu unutmayalım. İşte gördük son yıllarda Amerika'dan, İsrail'den korkan ülkelerin Müslüman ülkeleri yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Son geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük. Çünkü bunlar bağımsız değil ama biz bağımsız bir ülkeyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz. Elbette tüm dünya ile entegre olmamız lazım. Dünyanın her yerinde var olmamız lazım. Şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız lazım" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA