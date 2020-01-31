Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

31.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'a düzenlediği ziyarette Başbakan Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmeden sonra Bulgaristan Başbakanlığı Basın Merkezi açıklama yayımladı. Açıklamada, her iki tarafın ikili ilişkilerdeki yoğun diyalogdan dolayı karşılıklı memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borisov, "Davos'ta Sayın Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşmeden sonra kendisi ile burada buluşuyor olmamız, ayrıca İstanbul'da TürkAkım projesinin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemiz, ülkelerimiz arasındaki olumlu ilişki atmosferini pekiştirmiştir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile sağlam ve istikrarlı ikili ilişkilerin dış siyasetlerinin önemli bir parçasını oluşturduğuna işaret eden Borisov, Türkiye'nin Bulgaristan için komşu ve NATO müttefiki olmanın yanı sıra AB çerçevesinde, düzensiz göçte, terörle mücadelede, enerji kaynakların temini, enerji güvenliği altyapısı, ticaret ve tarım alanında önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AB ile göç alanında varılan mutabakatın uygulamasında gösterdiği gayretlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Borisov, "Bu alandaki mükemmel iş birliğimizin en belirgin kanıtı olarak Bulgaristan'ın sınırındaki göç baskısının sıfıra inmesini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Borisov, çok sayıda Suriyeliyi barındırmasının Türkiye'ye büyük yük getirdiğini, Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

İki ülkenin doğal gaz aktarım sistemlerinin bağlanmasının önemine değinen Borisov, bunun doğal gaz temin kaynaklarının çeşitlendirilmesine fayda sağlayacağını aktardı.

Çavuşoğlu da Borisov ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ekonomik ve ticari alanda iş birliğimizi daha da ilerletecek adımları ele aldık. Bulgaristan'la birlikte yapacağımız çok iş var." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Sofya'daki temasları kapsamında ayrıca Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayençeva ile görüştü.

Çavuşoğlu, Karayençeva ile görüşmesiyle ilgili, "Meclislerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılacak adımları ele aldık. Türkiye-Bulgaristan-Romanya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı'nın ikincisini önümüzdeki aylarda ülkemizde düzenlemek istiyoruz." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA