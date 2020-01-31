Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi.

31.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:06
Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Dışişleri Bakanı , kapsamında Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Bulgaristan'ın başkenti 'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konuların ele alınması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
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