Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi - SOFYA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Bakan Çavuşoğlu'nun, Başbakan Borisov tarafından karşılanması Görüşmeden detaylar SOFYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.
31.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Bakan Çavuşoğlu'nun, Başbakan Borisov tarafından karşılanması
Görüşmeden detaylar
SOFYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.
Kaynak: AA