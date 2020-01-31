Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi - SOFYA
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Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi - SOFYA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Bakan Çavuşoğlu'nun, Başbakan Borisov tarafından karşılanması Görüşmeden detaylar SOFYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

31.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:58
Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi - SOFYA

Dışişleri Bakanı 'nun gelişi

Bakan Çavuşoğlu'nun, Başbakan Borisov tarafından karşılanması

Görüşmeden detaylar

SOFYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi - SOFYA
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