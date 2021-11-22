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Bakan Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır kapılarındaki geçişler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu Stoev'e, sorunların çözümü için vermiş olduğu destek için de teşekkürlerini iletti" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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