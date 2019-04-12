Bakan Çavuşoğlu: "Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorunudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA