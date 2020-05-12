Bakan Çavuşoğlu: "Bugün itibariyle yurt dışında 507 vatandaşımız vefat etti"
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Bakan Çavuşoğlu: "Bugün itibariyle yurt dışında 507 vatandaşımız vefat etti"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüsle mücadele sürecinde yurt dışındaki vatandaşların durumuna ilişkin, "7 milyona yakın vatandaşımız yurt dışında yaşıyor.

Bakan Çavuşoğlu:
12.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüsle mücadele sürecinde yurt dışındaki vatandaşların durumuna ilişkin, "7 milyona yakın vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Bugün itibariyle 507 vatandaşımız vefat etti" dedi.

Özel bir televizyon kanalında programa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, korona virüs salgını sürecinde yurtdışındaki vatandaşların durumuna ilişkin, "7 milyona yakın vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Bugün itibariyle 507 vatandaşımız vefat etti. 400'den fazlasının cenazelerini bugüne kadar ülkemize getirdik. Bazıları oralarda defnetmek istedi, bazıları ile ilgili işlemleri devam ediyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "110 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Nisan ortasında, Ramazan başlamadan önce de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlattığımız tahliyeden sonra 30 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik" diye konuştu.

"Diğer ülkelerin vatandaşlarının nakledilmesine de yardımcı oluyoruz"

Çavuşoğlu, Kazakistan'dan 300 vatandaşın da bugün Türkiye'ye getirilmesini sağlayacaklarını söyledi. Diğer ülkelerin vatandaşlarının nakledilmesine de yardımcı olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Örneğin, Arjantin'de Ukrayna vatandaşları vardı. Ukrayna, birçok ülkeden rica etmiş, olmamış. Bizden rica ettiler, biz Ukrayna vatandaşlarını getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nden de bu akşam bir uçak kalkacağını ve oradan Bulgaristan, Romanya ve Azerbaycan vatandaşlarını getireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin hiçbir ülkeden yardım talep etmediğini, aksine diğer ülkelere yardımcı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün itibariyle 79 ülkenin taleplerini karşıladık" ifadesini kullandı.

"Rejime pabuç bırakmayacağımızı gösterdik"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de Rusya ile varılan ateşkes anlaşmasından sonra yaşanan süreci de değerlendirdi. Çavuşoğlu, "İdlib'de bizi üzen gelişmeler oldu ancak kararlığımızı gösterdik, rejime pabuç bırakmayacağımızı gösterdik, rejimin destekçilerine gerekli mesajı da vermiş olduk ve büyük bir insani trajedinin de önüne geçtik" şeklinde konuştu.

Ortak devriyelerin sürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "100 binden fazla yerinden edilmiş insan evlerine döndü" dedi.

Çavuşoğlu, Rejimin siyasi çözüme inanmadığı, askeri çözümle tamamen kontrolü ele geçireceğine inandığını ve bunda yanıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Suriye'ye bu şekilde istikrar hiçbir zaman gelmez ve burada bir uzlaşıya gidilmesi gerekiyor. Halen kırılganlık var, ihlallerden de bunu görüyoruz ama ama eskisine göre sahadaki durum çok iyi" dedi.

"Barış Pınarı Harekatı bölgemizde olsun, Afrin bölgesinde olsun, teröristler bu pandemi dönemini fırsat bilerek saldırmaya başladılar ve maalesef her iki bölgede de siviller öldü ama karşılığını da aldılar" diyen Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin orada çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

"Bu bölgede kim kaos yaratıyor derseniz, hiç tereddütsüz Abu Dabi'yi söyleriz"

Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi. Fransa'nın Hafter'e açıkça destek verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Burada özellikle Abu Dabi, Mısır ve Fransa, en güçlü destek veren" dedi.

Rusya'nın da orada bir şirketi olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğu, "Her ülkenin orada bir çıkarı var. Herkes çıkarının peşinde. Abu Dabi yönetimiyle Mısır ve bazı ülkeler, burada tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmak için çalışıyorlar. Yemen'i bölmeye çalışıyor Abu Dabi yönetimi ve Somali'de Eş Şebab terör örgütüne destek veriyor. Dolayısıyla bu bölgede kim kaos yaratıyor derseniz, hiç tereddütsüz Abu Dabi'yi söyleriz. Bize ara ara, açık açık saldırmaya kalkıyorlar. En son uyardık, hadlerini aşmamaları konusunda" dedi.

Üstünlüğün Serrac hükümetine geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biz en iyi ve tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz. Askeri çözümle bir yere varılamaz" dedi.

"Meşru taraftayız, doğru taraftayız"

Bakan Çavuşoğu, "Dünya, Türkiye sayesinde burada dengelerin değiştiğini görüyor. Biz savaş mı istiyoruz, hayır. Biz barış ve huzur istiyoruz Libya'da. Libya'nın barışı, huzuru, istikrarı bizim için de çok önemlidir. Sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile ilgili yaptığımız anlaşma bakımından değil, her bakımdan önemlidir. Dolayısıyla biz burada meşru taraftayız, doğru taraftayız" dedi.

Çavuşoğlu, "Biz haklıdan yana her zaman tavır koyduk, burada da haklıdan yana tavır koyduk" ifadelerini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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