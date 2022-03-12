Bakan Çavuşoğlu, Brunei, Seyşeller'den mevkidaşları ve Bulgaristan HÖH Genel Başkanı Karadayı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof, Seyşeller Cumhuriyeti Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde ve Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Yusof, Radegonde ve Karadayı ile görüştü.