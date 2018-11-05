Bakan Çavuşoğlu Brunei'i Ziyaret Edecek

Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Kasım 2018 tarihlerinde Brunei Darusselam'ı ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti, Türkiye'den Brunei'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılacak ilk ikili ziyaret olacak. Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri ve Ticaret İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Brunei arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirme imkanlarını ele alacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Çavuşoğlu, Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah tarafından da kabul edilecek. - ANKARA