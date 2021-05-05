- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü

SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya dün akşam saatlerinde gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Saraybosna temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ve Bosna Hersek Parlamentosu Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Ozan Tufan Serdar Aziz Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 20:19:21. #1.14#

title