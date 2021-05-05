- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.