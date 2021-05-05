Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden...
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Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden...

Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, 'Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden geldiğinde aşı yardımı da yaptık. Kendi milli aşılarımız da yakında kullanılmaya başlanacak, 3'üncü fazdayız denemelerde.

Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden geldiğinde aşı yardımı da yaptık. Kendi milli aşılarımız da yakında kullanılmaya başlanacak, 3'üncü fazdayız denemelerde. Kardeş Bosna Hersek'in de bu aşılardan imkan çerçevesinde faydalanması için desteklerimiz devam edecek" dedi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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