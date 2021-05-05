Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden...

Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden geldiğinde aşı yardımı da yaptık. Kendi milli aşılarımız da yakında kullanılmaya başlanacak, 3'üncü fazdayız denemelerde.