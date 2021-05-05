Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'li mevkidaşı Bisera Turkovic ile heyetlerarası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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