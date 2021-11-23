Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Balkanlardaki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title