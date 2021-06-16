Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i karşılaması Çavuşoğlu ile Turkovic görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i karşılaması
Çavuşoğlu ile Turkovic görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile Antalya'da görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı