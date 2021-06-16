Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i karşılaması Çavuşoğlu ile Turkovic görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic...