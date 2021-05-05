Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'teki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Saraybosna ziyareti kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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