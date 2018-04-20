Bakan Çavuşoğlu, BM Toplantısı İçin New York'a Gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılmak üzere New York'a gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak tarafından 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılmak üzere New York'a gidecek. Çavuşoğlu, söz konusu toplantıda BM'nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye'nin katkıları ve yaklaşımı hakkında Genel Kurula hitap edecek. Çavuşoğlu, ayrıca toplantı marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek ve bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyareti vesilesiyle Çavuşoğlu'nun Türk ve ABD medya temsilcileriyle de bir araya gelmesi öngörülüyor. - ANKARA