- Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
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- Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüşme gerçekleştirdi.

- Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'deki temaslarının ikinci gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Pedersen ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'le Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık. Anayasa Komitesi ve siyasi sürece desteğimizi yineledik" ifadelerini kullandı.

- Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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