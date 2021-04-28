Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'deki temaslarının ikinci gününde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Pedersen ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'le Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık. Anayasa Komitesi ve siyasi sürece desteğimizi yineledik" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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