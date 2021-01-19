Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile telefonda görüştü

19.01.2021 19:30 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine atanan Slovakyalı Jan Kubis ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine atanan Slovakyalı Jan Kubis ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede yeni görevi dolayısıyla Kubis'i tebrik etti.

Lübnanlı eski temsilci Gassan Selame'nin Haziran 2017'de getirildiği görevinden Mart 2020'de "sağlık nedenleri" yüzünden istifasının ardından BM'de Libya diplomasisini yürütecek isim yaklaşık 10 aydır belirlenememişti.

Jan Kubis daha önce BM Lübnan Özel Koordinatörü ve BM Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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