Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'na katılacak
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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'na katılacak
Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul oturumuna katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul oturumuna katılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ele alınacağı BM Genel Kurul oturumuna katılmak üzere perşembe günü New York'ta olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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