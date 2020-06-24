Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü
24.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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