Bakan Çavuşoğlu: "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın!
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Bakan Çavuşoğlu: "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik uyguladığı politika ve sınırda yaşanan gelişmelere yönelik, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok.

29.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:44
Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden 'ın düzensiz göçmenlere yönelik uyguladığı politika ve sınırda yaşanan gelişmelere yönelik, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" paylaşımında bulundu.


Dışişleri Bakanı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin göçmenler için sınır kapılarını Avrupa'ya açmasından sonra Yunan sınırına dayanan göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalara, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.


Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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