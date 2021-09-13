Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Afganistan konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle BM tarafından Cenevre'de düzenlenen Afganistan konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar Toplantısına (VTC) katılarak bir konuşma yaptı.