Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Afganistan konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar toplantısında konuştu - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Afganistan konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar toplantısında konuştu

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle BM tarafından Cenevre'de düzenlenen Afganistan konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar Toplantısına (VTC) katılarak bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle BM tarafından Cenevre'de düzenlenen Afganistan konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar Toplantısına (VTC) katılarak bir konuşma yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Afganistan konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar toplantısında konuştu

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Afganistan konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar toplantısında konuştu

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Afganistan konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar toplantısında konuştu

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Afganistan konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar toplantısında konuştu
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