Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alındı.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet