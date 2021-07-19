Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye yönelik Covid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye yönelik Covid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bugün Kıbrıs ve ülkemize yönelik Kovid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüşmüştür" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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