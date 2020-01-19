Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de vatandaşlarla sohbet etti
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Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de vatandaşlarla sohbet etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşları ile sohbet etti.

19.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:41
Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de vatandaşlarla sohbet etti

Dışişleri Bakanı , 'nın başkenti 'de Türk vatandaşları ile sohbet etti.


Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ritz Carlton Otel'in önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. - BERLİN

Kaynak: İHA
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