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Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile görüştü

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Stockholm'deki ilk görüşmemizde Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'yle ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç konusunu ele aldık" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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