Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım...

Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım...

Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren sonra odasına çıkabilecek"

Bakan Çavuşoğlu: " (Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren sonra odasına çıkabilecek"

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et