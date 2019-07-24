Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım...
Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren sonra odasına çıkabilecek"
Bakan Çavuşoğlu: " (Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren sonra odasına çıkabilecek"
Kaynak: İHA
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21:53 Bakan Çavuşoğlu: "Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi fakat Temyiz davasından vazgeçmedi.