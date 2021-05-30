Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Trakya'da Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile görüştü.

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Trakya'da Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Haklarını arama mücadelelerinde her daim ve kararlılıkla Türk Azınlığın yanında olduğumuzu vurguladık ve güçlü desteğimizin altını bir kez daha çizdik" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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