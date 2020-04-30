Bakan Çavuşoğlu, başkonsoloslarla video konferans görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans toplantısı yaptı.