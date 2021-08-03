Bakan Çavuşoğlu: "Başka Ülkelerin Yardım Etmesinden İncinmeyiz"
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Bakan Çavuşoğlu: "Başka Ülkelerin Yardım Etmesinden İncinmeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu: "Başka Ülkelerin Yardım Etmesinden İncinmeyiz"ANTALYA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurdun büyük bölümünde devam eden orman yangınlarıyla ilgili mücadelenin kapsamlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: "Başka Ülkelerin Yardım Etmesinden İncinmeyiz"

ANTALYA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurdun büyük bölümünde devam eden orman yangınlarıyla ilgili mücadelenin kapsamlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü yangın yönetim merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Çavuşoğlu, yangınla birlikte bir çok ülkeden yardım talebi geldiğini ifade ederek, "Bugün ve yarın kritik. Yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Kızıldağ bölgesinde poyraz çok kuvvetli. Şimdiye kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bir çok ülkeden yardım talebi geldi. Yardım konularında nasıl başkasına yardım elimizi uzatırken böbürlenmiyorsak, başka ülkelerin bize bu konuda yardım etmesinden de incinmeyiz. Bu, gurur meselesi yapılacak bir durum değil. Bu bir afettir. Afetlerde dayanışma önemlidir" dedi

Bakan Çavuşoğlu: 'Başka Ülkelerin Yardım Etmesinden İncinmeyiz'
Bakan Çavuşoğlu: 'Başka Ülkelerin Yardım Etmesinden İncinmeyiz'
Bakan Çavuşoğlu: 'Başka Ülkelerin Yardım Etmesinden İncinmeyiz'
Bakan Çavuşoğlu: 'Başka Ülkelerin Yardım Etmesinden İncinmeyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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