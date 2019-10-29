Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
29.10.2019 22:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Kaynak: AA
VİDEO: Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı