Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

29.10.2019 22:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Kaynak: AA

VİDEO: Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
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