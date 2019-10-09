Bakan çavuşoğlu: barış pınarı harekâtı'yla bölge teröristlerden temizlenecek

09.10.2019 17:12

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'yla bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'yla bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin! Harekatımız, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA