Bakan Çavuşoğlu, Bamako'da CNSP üyeleri ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Bamako'da CNSP üyeleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'nin başkenti Bamako'da Halkın Selameti İçin Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Bamako'da CNSP üyeleri ile görüştü
09.09.2020 22:02 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'nin başkenti Bamako'da Halkın Selameti İçin Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ziyareti turu kapsamında geldiği Mali'nin başkenti Bamako'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nda Halkın Selameti İçin Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Mali ziyaretinin ardından 10-11 Eylül'de Gine Bissau ve Senegal'de çeşitli temaslarda bulunacak. - BAMAKO

Kaynak: İHA

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