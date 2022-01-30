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Bakan Çavuşoğlu, Bahreyn'e gidecek

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Bahreyn'e gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin daveti üzerine ülkeye gidecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin daveti üzerine ülkeye gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin davetine icabetle 30-31 Ocak 2022 tarihlerinde Bahreyn Krallığı'nı ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bahreyn'le ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn, Politika, Haber

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