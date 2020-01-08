Bakan Çavuşoğlu Bağdat'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
08.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgede son yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla 9 Ocak tarihinde Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret esnasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler de ele alınacak. - ANKARA
Kaynak: İHA