Bakan Çavuşoğlu Bağdat'a gidiyor
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Bakan Çavuşoğlu Bağdat'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

08.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:34
Bakan Çavuşoğlu Bağdat'a gidiyor

Dışişleri Bakanı , yarın 'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgede son yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla 9 Ocak tarihinde Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret esnasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler de ele alınacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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