Bakan Çavuşoğlu, BAE temasları sonrası açıklamalarda bulundu: (2)

ABU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Ermenistan hava yolu şirketlerinin İstanbul-Erivan arası uçuşlar için başvuru yaptığını belirterek, "Bunları Ulaştırma Bakanlığımız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz değerlendiriyor. Prensip olarak olumlu bakıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirdiği temasların ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin son yıllarda istenen düzeyde olmadığını belirten Çavuşoğlu, ancak son dönemde ilişkileri normalleştirme yönünde bir irade ortaya konulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara ziyaretinin de son derece başarılı geçtiğini aktararak, BAE ziyareti kapsamında görüştüğü Türk iş insanlarının ilişkilerin soğuk olduğu dönemde dahi kısıtlamalara maruz kalmadığını dile getirdi.

BAE ziyareti kapsamında Dubai Emiri ve BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'la da Dubai'de görüşmesinin ardından Abu Dabi'ye geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Son derece verimli bir görüşme oldu. Ekonomik iş birliğimiz ve ilişkilerimizle ilgili konuları özellikle yatırım, ticaret ve diğer konuları ele aldık. Önümüzdeki süreçte imzalayacağımız anlaşmalar var, kara yolu taşımacılığıyla ilgili, kapsamlı ticaret anlaşması gibi konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayit Al Nahyan ile de bir araya geldiğine değinen Çavuşoğlu, iki ülke Dışişleri Bakanlıklarında diplomasi akademileri bulunduğunu ve iş birliği anlaşması yapıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, Veliaht Prens bin Zayit'le yapılan görüşmede, ikili ilişkiler yanında bölgesel konuların da ele alındığını aktararak, görüşülen bölgesel konular arasında Libya ve İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi gibi konuların yer aldığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Özellikle Katar ve 4 ülkeyle yaşanan sıkıntının aşılması ve ilişkilerin normalleşmeye başlamasının tüm bölgeye etkisi olduğunu görüyoruz. Bu yumuşamanın, bizim bölgeyle ilişiklerimize de olumlu etkisi oldu. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Dubai'deki Expo 2020'yi ve burada kurulan Türk pavilyonunu da ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, müzakere edilen bazı anlaşma taslaklarından tamamlananların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretinde imzalanmasını istediğinin altını çizdi.

İstanbul-Erivan arası uçuşlar

Çavuşoğlu, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik girişimlere ilişkin de açıklamada bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nden sonra sürekli olarak pozitif mesajlar verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Özellikle Azerbaycan'ın, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması imzalama teklifi son derece anlamlıdır, bu, Azerbaycan'la bizim niyetimizi ve bakış açımızı da gösteriyor." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar, ekonomik kalkınma ve ortak hayata geçirilecek projeler görmek istediğine işaret ederek, karşılıklı uçuşlara ilişkin gelişmeleri de anlattı.

Türkiye ve Ermenistan'dan hava yolu şirketlerinin İstanbul-Erivan arası uçuşlar için başvuruda bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunları Ulaştırma Bakanlığımız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz değerlendiriyor. Prensip olarak olumlu bakıyoruz. Hangileri uçabilecek, onlar önümüzdeki günlerde açıklanır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın bölgenin barışı ve huzuru konusunda olumlu adımlar atması ümidini dile getirerek, "Bizim niyetimiz halis, samimiyiz. Azerbaycan'ın da tek gayesi vardı, işgal edilmiş topraklarını geri almak. Sonuç olarak Azerbaycan, barış anlaşması teklif ettiğine göre Azerbaycan da iyi niyetli." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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