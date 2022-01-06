Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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