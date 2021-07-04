Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ilişkiler ve üçlü bölgesel iş birliği konuları hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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