Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Dönem Başkanı olması çerçevesinde Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Ayrıca görüşmede, Yukarı Karabağ'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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