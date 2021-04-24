Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Bayramov, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yaptığı açıklamaya ilişkin, Türkiye'ye olan desteklerini yineledi ve tarihin çarpıtılarak yeniden yazılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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