Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
17.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:28
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan'dan Azerbaycan'ın Gence kentine gerçekleştirilen füze saldırısı ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı