Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

17.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:28
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan'dan Azerbaycan'ın Gence kentine gerçekleştirilen füze saldırısı ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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