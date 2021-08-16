Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Afganistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yaptıkları telefon görüşmesinde Afganistan'daki Türkiye ve Azerbaycan barış güçlerinin ortak misyonunun mevcut durumunu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yaptıkları telefon görüşmesinde Afganistan'daki Türkiye ve Azerbaycan barış güçlerinin ortak misyonunun mevcut durumunu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve Bayramov bölgedeki mevcut durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, ayrıca Afganistan'daki Türkiye ve Azerbaycan barış güçlerinin ortak faaliyeti ve misyonunun mevcut durumunu ele aldı.

Azerbaycan ordusuna bağlı 120 kişilik barış gücü birliği, Türk barış gücüyle birlikte Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlıyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı