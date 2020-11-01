- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
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- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

01.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:37

- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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