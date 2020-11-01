- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.