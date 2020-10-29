Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

29.10.2020 20:11 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:15
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştüğünü açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştüğünü açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştüğü ve Yukarı Karabağ hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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