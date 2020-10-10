Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

10.10.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:56
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sayın Bakanımıza Moskova'daki görüşmeler hakkında bilgi verdi. Sayın Bakanımız da Bayramov'a Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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