Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov'la görüştü

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov'la bir araya geldi.