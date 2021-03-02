Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov'la görüştü
02.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:52
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov'la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov'la bir araya geldi.
Bakanlıktaki görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, işgalde hasar gören Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan kültürel mirasının restorasyonu için Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini belirtti.
Çavuşoğlu, "UNESCO başta olmak üzere uluslararası platformlarda (Azerbaycan'ın) haklı davasının arkasındayız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şaduman UNUTMAZ