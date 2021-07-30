Bakan Çavuşoğlu: "Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı?
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Bakan Çavuşoğlu: "Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu: "Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı? Bizim de şüphelerimiz var. Tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor"

-"Sadece Manavgat'ta 3-4 yerde birden başladı. Farklı yerlerde aynı anda, aynı bölgede 4-5 ayrı yerde yangın başladı. Çalışmalar sürüyor. Bazı şüpheliler de gözaltına alındı"

-"Hemen yakınımızda Manavgat'taki mahallemizde arkadaşlarımızın tespitine göre Antalya merkezden gelen 3 kişi, mahallelinin kimlik sormasıyla başlayan tartışmada kundaklama suçlamasıyla gözaltı olayı oldu. Vatandaşlarımız ile polis ve jandarma arasında gerginlik olmuş, uzun sürmüş"

-"Vatandaşlar şüpheli kişilerin bırakılmasını değil kendilerine teslim edilmesini talep etmişler. Ben gittiğimde çok gerginlik vardı. Bize de 'Suçluları mı korumaya geldiniz' diye suçlama yaptılar. Şüpheli kişinin suçluymuş gibi muamele görmesinin doğru olmadığını, suçluysa kanunlar çerçevesinde muamele göreceğini vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık"

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu: 'Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı?
Bakan Çavuşoğlu: 'Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı?
Bakan Çavuşoğlu: 'Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı?
Bakan Çavuşoğlu: 'Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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