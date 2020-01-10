Bakan Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Payne ile görüştü

10.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:34

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Marise Payne ile telefonda görüşerek, ülkede devam eden yangınlar konusunu konuştu. Bakan Çavuşoğlu, yangınlarda ölenlerle ilgili Payne'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA