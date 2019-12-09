09.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:40

Bakan Çavuşoğlu: "Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ortak değerlerimizi sarsmaya başlayan güncel sorunlara etkin karşılık verme yönündeki çabalarını da yoğunlaştırmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA